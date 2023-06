Rita Dalla Chiesa difende Berlusconi sui social: gli hater l'attaccano e lei risponde a tutti

Prosegue senza sosta la battaglia social di Rita Dalla Chiesa in difesa di Silvio Berlusconi. La deputata di Forza Italia racconta da giorni le gesta del suo Presidente, attaccato da molti e su più fronti, soprattutto su quello politico.

Nell'ultimo post elenca tutto quello che Berlusconi è riuscito a fare nella sua vita. "Giusto per sbloccare qualche ricordo sulla grandezza del nostro Presidente" scrive, per poi iniziare con la lista, da Edilnord - l'impresa edile con cui ha costruito Milano 2 e Milano 3 - fino all'avventura televisiva con Fininvest. "Telemilano, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La Cinque, Tele 5, Tele 5, Mondadori, Tv Sorrisi e Canzoni, Il Giornale, Panorama, Medusa Film, Standa, Supermercati Brianzoli, Banca Mediolanum. Queste le aziende dove la sua influenza è stata fondamentale". E ancora lo sport: "Il Milan ha portato a casa 8 campionati, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Europee", fino al Monza Calcio, dalla serie C alla serie A in 5 anni. "Prima di sputare sentenze, costruite qualcosa e portate a casa quello che ha fatto lui" si legge ancora.

Valanga di critiche per lei, che risponde agli hater uno ad uno. In molti ritirano fuori la storia di Berlusconi colluso con la mafia, la stessa mafia che uccise il generale Dalla Chiesa, padre di Rita. "Ha dimenticato le collusioni con la mafia, con indagini portate avanti da giudici importanti come Di Matteo... Contenta lei signora Dalla Chiesa" scrive un utente, a cui replica: "No, contenti i giudici che hanno affermato il falso. E ormai lo sanno tutti, tranne pochi odiatori mestieranti". "Che delusione" si legge ancora tra i commenti, "pazienza" è la sua risposta. Infine non mancano colpi bassi e volgari. "Brutta la vecchiaia" scrive un altro. La replica è una gran lezione: "Se la mantenga con onestà e generosità d'animo. La vedrà meno brutta".

Il post di Rita Dalla Chiesa