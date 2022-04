Rita Dalla Chiesa, le foto della (meravigliosa) casa in Sicilia: "Costretta a vendere, ma mi manca"

"Mondello… Mi manchi. Quanto amore ci avevo messo". Così scrive su Facebook la conduttrice e giornalista Rita Dalla Chiesa, conduttrice e figlia del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia a Palermo il 3 settembre 1982. Negli scatti condivisi sui social, l'ex volto di Forum tiene a ricordare con nostalgia l'appartamento vista mare che ha acquistato nel 2015 sulla borgata marinara e che è stata poi costretta a vendere nel 2020.

Dalla Chiesa, da sempre innamorata di Palermo, aveva deciso di stabilirsi nel capoluogo siciliano e, per questo motivo, si era trasferita in una casetta di pescatori ristrutturata, con vista sulla piazza e sullo splendido golfo abbracciato da Monte Pellegrino. Un appartamento delizioso arredato all'essenziale sui toni dell'azzurro e del rosso. Poi è arrivato il Covid e per l'ex conduttrice di Forum che non prende l'aereo è sempre stato più difficile raggiungere la Sicilia. "Con il lockdown e tutto il resto è stato sempre più difficile venirci. Ma devo tornarci", si legge in una risposta di Rita Dalla Chiesa ai tanti commenti ricevuti al post in cui non nasconde tutta la sua nostalgia per Mondello.