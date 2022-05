Rita Dalla Chiesa derubata da un venditore ambulante

Rita Dalla Chiesa è stata derubata da un venditore ambulante. Convinta di aiutarlo, la conduttrice è stata raggirata, come racconta su Twitter: "Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo e mi ha rubato tutti i soldi. Non aggiungo altro".

Rispondendo ai commenti degli utenti, Rita Dalla Chiesa ha spiegato meglio quanto accaduto: "Era passato tra i tavolini del bar con le roselline in mano. Un modo per aiutarlo". Una vicenda spiacevole, soprattutto perché il suo intento era benevolo, come sempre: "Li ho sempre aiutati e lui mi ha fregata - scrive ancora, condividendo tutta la sua delusione - I commenti sono del tutto inutili. Non mi toccano". In molti, infatti, le fanno notare che deve evitare di acquistare da venditori ambulanti e aiutare, al contrario, i commercianti in difficoltà.