Rita Dalla Chiesa, il dolore per la morte del cane Pedro: "Con me da 20 anni. Mai ricevuto così tanto amore"

Un dolore immenso quello raccontato da Rita Dalla Chiesa nel suo ultimo post dedicato al suo adorato cane Pedro, morto nelle scorse ore dopo vent'anni di vita insieme. Per la giornalista e deputata il cagnolino rappresentava un vero e proprio amico, fedele e amorevole, presente in ogni istante della sua quotidianità per riempire di affetto incondizionato le sue giornate. Ritratto in un dolcissimo primo piano nella foto scelta per dirgli addio, Rita Dalla Chiesa ha scritto a corredo il suo addio a Pedro, raccontato ai follower con le parole più sentite.

"Era il mio cagnolino. Era il mio compagno da 20 anni. Era Pedro. Era un’anima bellissima, aveva gli occhi dolci. Non ho mai ricevuto così tanto amore e tanta fedeltà, nella mia vita. Era lui che ha riempito molte mie giornate senza sole. Lo so che mi aspetterai, Pedrito mio. Ma che dolore, adesso. (Eri l’unico che si fidava di me anche quando guidavo e cucinavo…)": questo il ricordo del cagnolino condiviso su Instagram dalla giornalista a cui gli utenti stanno dedicando un pensiero consapevoli di quanto si possa essere addolorati da una perdita come quella di Pedro. E a lui, ancora, ha dedicato una storia Instagram con una foto che li mostra insieme: "Per sempre così tu e io a guardare il mare. Pedro, piccolo grande amore mio".