Chi è Rita De Crescenzo: l'arresto, la famiglia e il successo su TikTok

Star di TikTok, ospite d'onore a compleanni, cresime e battesimi, sui social almeno una volta vi sarà capitato di vedere uno dei suoi video. Stiamo parlando di Rita De Crescenzo un personaggio social che ormai può essere identificata con l'appellativo di influencer: la donna ha quasi un milione di follower intatti.

Chi è Rita De Crescenzo: prima i problemi con la droga poi il successo di TikTok

Rita De Crescenzo ha 44 anni, vive a Pallonetto di Santa Lucia, vicino Napoli, e di professione - da circa due anni - fa la tiktoker. Con il suo modo di fare partenopeo, i balli e le canzoni è riuscita a conquistare il web diventando una vera e propria icona: tanto è che adesso è molto richiesta nelle feste private. Nella sua storia professionale compaiono anche video musicali per le sue canzoni, uno su tutti "Ma te vulisse fa na gara e ballo" con ben oltre 4.6 milioni di visualizzazioni su YouTube.

A maggio scorso De Crescenzo, reduce da questo successo nazionale, ha deciso di aprire un negozio con gadget da lei brandizzati: "Stiamo cominciando ad allestire". Proprio in merito al negozio aveva poi aggiunto "Mi sono comprata il marchio, ho fatto tutto con il commercialista. Anzi, come vi ho già detto: mi servirebbe una ragazza. Se qualcuno vuole venire a lavorare con me, la metterò a posto. Non terrò nessuno in nero. Cosa venderemo? Borse, asciugamani, teli, magliette, ci saranno le cose per la scuola, per il Natale. Sarà tutto svergognat (la sua firma sui social)".

Sempre sul social De Crescenzo ha raccontato il suo passato e in particolare l'arresto, che risale al 2017, con conseguente detenzione in carcere: "Sono stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga ma ne sono uscita assolta. Sono stata arrestata per aver parlato al telefono con le mie amiche, che ora si trovano in carcere. Io le chiamavo e chiedevo loro di restituirmi i vestiti. Non posso far nomi, sono state arrestate in tutto sessanta persone. Quelle realmente colpevoli sono tutt’ora in carcere".

“Sono stata arrestata solo per intercezione (ovvero intercettazione) telefonica - ha aggiunto in un secondo momento - In più ai veri colpevoli sono stati portati via i figli, invece mio figlio è a casa con me. Non mi sono saputa esprimere bene. La gente del mio quartiere lo sa, ma nessuno mi ha difeso. Nessuno ha detto che io non ho mai spacciato, che in quella situazione non c’entravo".

La famiglia di Rita De Crescenzo: il marito e i figli

Rita è sposata con Salvatore Bianco e i due hanno un figlio Rosario. Particolarmente nota è la furiosa lite che la donna ha avuto con il marito dopo che si è sentita male per strada. De Crescenzo ha rimproverato sia dal vivo che sui social il marito non essersi preso cura di lei nel modo più corretto. A distanza di pochi giorni però tra i due è tornato il sereno come ha prontamente spiegato su TikTok Rita.

Anche Rosario è molto seguito sui social ed ha sia un profilo Instagram sia un profilo sul social cinese. Rita pi ha anche un altro figlio, di 13 anni che a ottobre 2021 sarebbe stato vittima di un'aggressione: "Lo hanno aggredito, avevano una pistola e un casco. Mio figlio di 13 anni ha due bypass al cuore. Ti devo uccidere. Tu hai picchiato mio figlio. A trent'anni anni hai picchiato mio figlio di 13 anni? Mo te ne devi andare da Napoli. Ti sto cercando e non mi ritiro a casa se non ti trovo", aveva minacciato la donna.

Rita De Crescenzo al Grande Fratello Vip

In una recente diretta De Crescenzo ha raccontato ai suoi fan di aver firmato un contratto con la Rai e un con Mediaset: "Tutto quello che guadagno lo dò ai miei figli, tutto quello che ho lo dò ai miei figli. Ora che sono in vita! Ma dato che continuate a criticare io ora starò zitta, parleranno i fatti. Parleranno solo i fatti“. In molti sui social stanno pensando che presto la vedremo al Grande Fratello o in qualche altro reality, ma al momento non ci sono informazioni precise.

Rita De Crescenzo da TikTok alle feste private

Il suo personaggio è così richiesto da essere diventata un ospite fisso di molte feste private: battesimi, comunioni, compleanni, diciottesimi. Sul suo profilo TikTok condivide contenuti in cui balla, saluta i fan, canta. Sabato Rita De Crescenzo è stata guest star del compleanno della figlia di Guendalina Tavassi, Gaia Rita, dove si è esibita con le sue canzoni, tra cui la hit Ma tu vulisse fa na gar e ball?.