Rita De Crescenzo contro Sonia Bruganelli: "Scendi a Napoli", cosa è successo

Rita De Crescenzo, la ormai arcinota tiktoker, pochi giorni fa ha annunciato di aver firmato un contratto con Mediaset e uno con la Rai, non ha fornito ulteriori dettagli, ma in molti hanno iniziato a speculare sul fatto che potrebbe essere una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip. In merito a ciò sono usciti molti articoli e post, uno di questi è stato ricondiviso, in una storia Instagram, da Sonia Bruganelli (lo ricordiamo è stata opinionista nella scorsa edizione) che ha aggiunto il commento "Ma seri?" e uno stickers a forma di gatto.

La storia non è passata inosservata e De Crescenzo l'ha vista: secondo quanto racconta su TikTok avrebbe reagito con le faccine che ridono e proprio dopo tale "reaction" Bruganelli avrebbe rimosso la storia, che però in molti hanno salvato sul proprio telefono. Per rispondere alla moglie di Paolo Bonolis Rita usa TikTok, il social che l'ha resa famosa: "Guardate bene, guardate bene, questa è la grande artista, la moglie di Paolo Bonolis, mi ha messa sul suo profilo di Instagram e condividendolo si è messa a ridere aggiungendo uno stickers con un micio scrivendo anche "Ma Seri?". Non l'ho detto io che andrò al gf e non l'ho dichiarato io".

"Ma signora bella cosa volete da me - continua Rita nel video - mi avete messo mi avete tolto (riferito alla storia su Instagram prima condivisa e poi cancellata, ndr). Ce la fai a combattermi? Mettiti la fascia in fronte e scendi a Napoli! Mica perché sei la moglie di Paolo Bonolis pensavi che non ti avrei risposto a quello che mi hai scritto? Poi hai visto che ti ho commentato con delle faccine sorridenti e hai tolto la storia su Instagram. Tante persone l'hanno salvata. Tu hai paolo Bonolis vicino, io ho Sasà e ne vado fiera. Paolo Bonolis ti verrò a trovare e anche tua moglie. Fate i bravi, vogliamoci bene che sono gli ultimi giorni. Un bacio a te".