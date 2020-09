Rita Forte torna in tv: "Il cancro, poi un incidente. Sono reduce da un anno terribile"

A maggio la scoperta del cancro, a luglio un incidente in motorino: lei e il suo comapgno Raniero sono vivi per miracolo. E' stato un anno difficile per la cantante Rita Forte, che oggi si racconta a Storie Italiane. "Tante persone pensano che noi dello spettacolo siamo immuni dalle cose tristi, invece io come tutti ho alternato gioiei e dolori. L'anno scorso è stato un anno molto difficile".

Rita Forte e l'incidente

Ai microfoni di Eleonora Daniele, Rita spiega di essere viva per miracolo. Un incidente a Terracina, infatti, ha fatto rischiare la vita a lei e allo storico compagno, al suo fianco da quando entrambi sono ragazzini. "Eravamo in vespa quando una macchina fa una sorta di inversione ad U perché doveva entrare in un ristorante e ci taglia la strada. Ci siamo ritrovati per terra, una sensazione orribile. Alla guida c'era una ragazza. Siamo caduti sulla destra, io ho riportato una frattura a spirale sulla tibia e al perone, ho una piccola cicatrice e il mio compagno una frattura al femore. Ci hanno operato e abbiamo passato tutta l'estate in riabilitazione".

Un incubo già conosciuto per Rita, che proprio in un incidente ha perso il padre nel 1976: "Andava a Roma per lavoro, perché aveva un negozio di stoffe" e putroppo non è più tornato.

La seconda battaglia contro il cancro

Poco prima dell'incidente di quest'estate, l'artista si è trovata per la seconda volta faccia a faccia con il cancro. "Il momento della diagnosi è stato terribile, perché sono tornata alla paura dei vent'anni prima. A supportarmi c'erano i medici e il mio compagno. Per fortuna l'ho preso in tempo", dice oggi, sottolineando come fondamentali siano stati i controlli di routine svolti alla fine di aprile: "Grazie ad un'ecografia l'ho preso in tempo, ma non era recidiva del primo, era un altro".

In basso, Rita Forte e il marito