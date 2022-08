Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati: matrimonio segreto a Londra

Rita Ora ha sposato in gran segreto il regista Taika Waititi, vincitore nel 2020 dell'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per Jojo Rabbit.

Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, la cerimonia è avvenuta Londra alla presenza di pochissime persone. "È stata una cerimonia molto intima e super speciale per tutti i presenti - le parole che un invitato ha riferito a Page Six - Le persone più care hanno potuto vedere quanto siano follemente innamorati". L'intenzione dei neosposi sarebbe quella di mantenere la stessa riservatezza anche ora che sono marito e moglie: "Per festeggiare è prevista una grande festa in stile showbiz, ma non aspettatevi di vederla venduta al miglior offerente" ha aggginto la fonte anonima.

Rita Ora e Taika Waititi si sono fidanzati in Australia circa un anno fa, ma si conoscevano già da quattro. In occasione di San Valentino, infatti, entrambi hanno condiviso sui rispetti profili social una foto che risale al loro primo incontro, risalente proprio a quattro anni fa.