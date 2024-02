Rita Pavone parla dell'amore per Teddy Reno: "Lui è 19 anni più grande, adesso ha 97 anni"

Un amore che dura da quasi 60 anni e di cui Rita Pavone va fierissima. Teddy Reno era ed è l'amore della sua vita e lei lo ha saputo fin dal primo momento. Per questo amore si è battuta moltissimo, andando anche contro il padre che assolutamente non approvava la loro relazione e che infatti non ha neanche preso parte alle nozze. Di questo e molto altro ha parlato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

L'amore di Rita Pavone per Teddy

Teddy Reno è lo pseudonimo di Ferruccio Merk Ricordi, è un cantante, produttore discografico e attore italiano naturalizzato svizzero. Silvia ha chiesto alla sua ospite come stesse il marito e Rita con grande simpatia ha risposto raccontando alcuni degli acciacchi di Teddy: "Teddy sta bene, ma è un po' confuso, adesso va verso i 98 e ha la fissazione di spegnere le luci. Io gli dico: 'Ferruccio sono qua'. E lui mi risponde: 'Non ti ho vista'. 'Eh ci credo se spegni tutto!', ha scherzato Pavone. C'ha la mania delle luci, mangia come un dannato e ti fa ripetere le cose cento volte. Questa è l'età, però lo tengo bene, sempre elegantino, e quando usciamo io gli dico sempre: 'Ricordati te sei Teddy Reno'".

"È una storia che dura da 56 anni, tra due mesi. Una vita insieme. Io ci credevo, sapevo che quella era la persona giusta e volevo assolutamente lui e sapevo che andava bene, C'erano troppe affinità, modo di pensare, di parlare, ci piacevano gli stessi film e molte altre cose che hanno costruito il nostro tutto. Mi ero detta 'Se perdo questa cosa sono proprio una cretina' e siccome non mi considero una cretina non l'ho persa", ha ricordato Rita. Pavone poi spiega che certamente dei momenti no ci sono stati: "Degli alti e bassi in questi anni ci sono stati anche perché ci sono 19 anni di differenza e quello che lui ha fatto prima ti capiterà di farlo dopo. Bisogna solo capire che non abbiamo camminato allo stesso livello e accettarlo, lui è partito prima e uno dopo e poi superare gli sbagli. Se una coppia è intelligente supera gli alti e i bassi e noi devo dire che abbiamo avuto più alti che bassi".

Pavone contro il padre per Teddy

"All'altare mi ha accompagnato mio zio Gianni, marito di mia zia Gina, mio papà disse che il matrimonio era una stupidaggine e che non saremmo durati. Poi molti anni dopo ci vide che parlavamo e mi disse: 'Mi sa che con voi mi sono sbagliato alla grande'. E gli dissi: 'Meglio tardi che mai'. Poi venne a Londra quando nacque mio figlio e come si fa? I padri sbagliano... Le madri sbagliano...".

"Mio padre - racconta ancora Pavone - mentre era ancora sposato con mia madre si fidanzò con una donna molto più giovane di lui, con una grande differenza d'età. E mentre lui mi faceva dei predicozzi in realtà lui si trovava con una donna più giovane. Fu un dolore immenso per mia madre, io provai a dirglielo ma lei non lo ha recepito. Io le dissi di non venire con me in America, ma di rimanere in Italia perché c'era un fratello più piccolo che ha bisogno di te, ma in realtà io avevo sentito una telefonata strana e capì che mio padre aveva una relazione. Un figlio non sa mai cosa fare pensi che magari finirà, però...".