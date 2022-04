Rita Rusic e le inedite confessioni sul sesso: "Ho gusti forti, sin da ragazzina"

Rita Rusic e la vita privata sotto le lenzuola. Confessioni inedite da parte dell'attrice 61enne, che ospite di Belve ha parlato senza filtri del suo rapporto con il sesso. Ad incalzarla sul tema è stata proprio la giornalista Francesca Fagnani, conduttrice del programma. "Lei ha detto: sono slava, mi piace fare l’amore, ho gusti forti. Ma forti in che senso?", ha domandato Fagnani. E Rusic non si è tirata indietro: "Il fare l’amore è stato per me molto attrattivo, fin da quando ero piccola piccola, una bambina, guardavo le figure…".

Una confidenza che Fagnani non si è certo lasciata sfuggire dall'approfondire. E così è stato. "Mi scusi, che guardava da ragazzina?", ha quindi chiesto in cerca di maggiori dettagli. "Quando tornavo a casa dal collegio - ha risposto Rusic - il figlio del portiere mi dava dei giornalini…". Giornalini per adulti? "No, però mi dava quei giornalini disegnati e io sentivo tutto un caldo…", ha ammesso.

Spazio poi alla relazione con il giovane compagno Cristiano Di Luzio (che ha ben trent'anni in meno di lei): nel corso dell'intervista, Rita ha sottolineato le ragioni che la legano al ragazzo, ma per sapere quali sono sarà necessario seguire la puntata in onda proprio stasera, venerdì 22 aprile, in seconda serata su Rai Due. La storia d'amore tra i due va avanti da circa due anni ed insieme i due hanno partecipato all'ultima edizione di Pechino Express.

Nella stessa puntata di "Belve", Rusic ripercorrerà i retroscena mai svelati sul famoso (e turbolento) matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, produttore che l'ha avviata appunto alla carriera di produttrice e con cui è stata sposata dal 1983 al 2000. E, in ultimo, su un comportamento di Roberto Benigni che proprio non le è andato giù.