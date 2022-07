"Ci ho lavorato 35 ore": il ritratto stupefacente di Chiara Ferragni, ad opera di un ragazzo

Scrivendo questo articolo, probabilmente, aiuteremo il ragazzo che ha realizzato il ritratto più di quanto riescano a farlo i "follower" di TikTok a cui lui stesso ha chiesto una mano. Parliamo di Vincenzo Sorce, artista seguito da 200mila follower sulla piattaforma cinese, il cui talento va celebrato per la sua potenza, oltre che per le 35 ore di lavoro impiegate nella creazione della sua ultima opera. Trattasi di un ritratto di Chiara Ferragni, che di recente è anch'essa molto presente su TikTok, e che il ragazzo ha voluto omaggiare facendo in modo che la sua ultima fatica le arrivi.

E così, dopo aver condiviso il ritratto - fatto tutto a matita ed incredibilmente realistico - Vincenzo ha chiamato a raccolta i fan affinché, un tag dopo l'altro, lo aiutassero ad attirare l'attenzione della potente imprenditrice digitale. Una storia che si ripete, quella di Sorce, che ha ben pensato di far conoscere la sua arte ritraendo alcuni dei personaggi più noti del momento. Tra le altre che, in passato, sono state omaggiate, anche le tiktoker Emily Pallini ("non vedo l'ora di riceverlo", ha scritto la tiktoker all'artista, una volta taggata) ed Alessia Lanza, entrambe felici di dare il loro feedback contribuendo così a dare al giovane ritrattista la visibilità che merita.