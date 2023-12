"70 ore di lavoro". Il ritratto di Levante è bellissimo, la reazione della cantante

Un ritratto realista che in poche ore ha fatto il pieno di like e soprattutto ha suscitato grande entusiasmo in Levante. La cantante, infatti, è stata scelta da un artista, Giuseppe Regina, come soggetto da disegnare. "È stato il lavoro con cui ho dovuto avere più pazienza in assoluto. È stato un lavoro durato circa 70 ore. Un lavoro che mi guarda con intensità e che guardo con amore", ha scritto Regina a corredo del post condiviso su Instagram in cui si vede il disegno finito.

"Spero lo condividiate con più persone possibili e mi piacerebbe che lo commentaste dicendomi il vostro parere", ha scritto poi l'artista sperando, ma forse non immaginandosi, che il suo ritratto sarebbe arrivato fino a Levante. La cantante è rimasta entusiasta del lavoro e non ha potuto trattenere la sua gioia. Su Instagram, infatti, ha ricondiviso il post con il disegno e scrivendo: "Sono sconvolta" con l'aggiunta di un'emoticon del cuore.