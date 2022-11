X Factor, Chiara Ferragni riprende la lite di Fedez e Rkomi: il video è divertentissimo

"Dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano", questo potrebbe essere il sottotitolo del video che Chiara Ferragni ha pubblicato sui suoi profili social in cui si vede Fedez che litiga con Rkomi e entrambi agitano moltissimo le mani e le braccia. Ieri sera l'influencer ha partecipato al live di X Factor, programma nel quale Fedez è uno dei giudici insieme a proprio a Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico.

La puntata è stata molto accesa, i giudici si sono anche tirati alcune frecciatine riguardanti la sfera personale e professionale (come ad esempio Dargen che ha criticato Fedez per la "Dolce vita" dopo che Federico aveva definito "impolverata" l'esibizione del suo gruppo Disco Club Paradiso), lo scontro tra Rkomi e Fedez è nato a seguito del giudizio che il marito di Ferragni ha dato sull'esibizione di Giorgia, in arte Jo?lle, l'ha definita "esibizione telefonata" e quindi "prevedibile". Rkomi, che prende i giudizi molto sul personale, si è acceso ed ha sbottato esclamando: "Come fai a dire che fa sempre la stessa cosa, quando ha fatto tre esibizioni completamente diverse?". Fedez di tutta risposta ha sottolineato come i suoi colleghi non sappiano prendere le critiche: "Sto facendo il mio lavoro, cominciare ad accettare le critiche sarebbe un bell'inizio".

Il diverbio sarebbe continuato ancora se Francesca Michielin non fosse intervenuta e avesse dato la parola agli altri giudici, ma come si evince dal video di Chiara i due durante la pubblicità hanno continuato a parlare della cosa. La ripresa è particolarmente divertente perché è stata condivisa togliendo l'audio vero e mettendo invece una musica da tarantella a ciò si aggiunge il fatto che dei due in pratica si vedono solo i grandi movimenti di braccia e mani con tanto di espressioni facciali da meme.

Se non vedi il video clicca qui