Rkomi non è più single: chi è la nuova fidanzata Havana

Dopo il flirt con Paola Di Benedetto, conclusosi dopo poche settimane, Rkomi è stato al centro di un gossip televisivo. Nel 2022 il cantante era uno dei giudici di X-Factor e proprio all'interno del programma era nato un interesse per una delle concorrenti, Beatrice Quinta.

Alcuni mesi dopo scopriamo, grazie ad un post Instagram, che Rkomi ha trovato l'amore. È stata proprio lei, Havana Plevani, modella, a condividere alcune foto e video in cui compare anche il cantante. Quelle che sembravano solo indiscrezioni riguardanti una possibile nuova storia d'amore di Rkomi si sono trasformati in realtà: in uno dei video si vedono i due che prima si scambiano baci sulla guancia e poi si baciano sulle labbra. I due, insieme ad alcuni amici, si trovavano in vacanza a Minorca nelle isole Baleari.

Chi è la nuova fidanzata di Rkomi: Havana Plevani

Havana Plevani su Instagram non ha molti follower, poco più di 4mila, è una modella, content creator ed è stilista di un brand di moda. Al momento non si hanno molte altre informazioni Havana, se non che vivrebbe a Milano. lei e Rkomi si frequenterebbero dallo scorso maggio.