La nuova fidanzata di Rkomi è una nota showgirl

L'estate non è ancora iniziata ma c'è già il primo bollente scoop. A lanciarlo è il blogger Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso il messaggio di una ragazza che ha spifferato quanto visto la sera prima in uno dei locali più alla moda di Milano. I protagonisti? Rkomi e Paola Di Benedetto.

Questa la soffiata: "Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c'era un evento molto figo con tanti nomi della tv, tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima con Rkomi e si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere". In bacio veritas: tra i due sarebbe scoppiato l'amore, o quantomeno una forte attrazione fisica. I tempi sono maturi per entrambi, single ormai da tempo.

Un anno fa Paola ha chiuso definitivamente la relazione con Federico Rossi (ex del duo Benji e Fede) dopo una serie di tira e molla e da allora non era mai stata beccata con nessuno. Idem Rkomi, che oltre a non essersi fatto paparazzare non ha neanche mai parlato di nessuna fidanzata. "Aspetto volentieri il momento in cui mi innamorerò, ne parlo spesso nelle mie canzoni" aveva detto qualche qualche settimana fa a Domenica In. A quanto pare quel momento sarebbe arrivato...