Rkomi perde la testa per una concorrente di X Factor, lei: "Vediamoci fuori"

Altro che Paola Di Benedetto, capitolo chiuso, Rkomi ormai ha una nuova ragazza nella testa (e nel cuore). Chi? Una giovane e talentuosissima concorrente di X Factor che sembra proprio aver fatto breccia nel cuore del giovane cantante milanese. Dopo lo scorso live del talent show di Sky, Rkomi, infatti, non è rimasto indifferente alla provocazione di Beatrice Quinta, la concorrente della squadra di Dargen D'Amico che, mentre si esibiva in una cover di Fiori rosa fiori di pesco di Battisti, si è avvicinata al tavolo dei giudici guardando dritto negli occhi il 28enne che è rimasto, al momento, imbambolato con gli occhi a cuoricino davanti a lei e poi ha dichiarato di essere rimasto decisamente colpito da questo momento intimo tra loro due.

Rkomi, infatti, finita la puntata ha deciso di andare a parlare direttamente con Beatrice e rivelarle di aver pensato a lei tutta la notte e di aver provato qualcosa l'altra sera mentre lei lo ha guardato negli occhi. Così, imbarazzatissimo, ha chiesto a Beatrice se anche lei aveva provato le stesse emozioni.

"Ieri quando ci siamo guardati, mentre ti esibivi, è scattato qualcosa in me - ha dichiarato Rkomi - credo che qualcosa sia successo e volevo chiederti, per te è lo stesso? Ci ho pensato tutta la notte, sono molto in imbarazzo"

A questo punto, Beatrice, imbarazzatissima anche lei gli ha risposto con un'altra provocazione: "Potrebbe metterti in una posizione scomoda, anche se io sono una fan delle posizioni scomode". E poi ha aggiunto: "Parliamone quando finisce X Factor, cosa ne dici?"

Questa sera ci sarà la nuova puntata live del programma, chissà cosa accadrà.