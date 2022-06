Rkomi e Paola Di Benedetto fidanzati, arriva la conferma: tutte le foto

La conferma alle indiscrezioni sul flirt tra Rkomi e Paola Di Benedetto è arrivata nel modo più lampante che potesse esserci, ovvero con baci e carezze immortalati per la prima volta dai fotografi. E' il settimanale Chi a pubblicare le immagini che mostrano per la prima volta il cantante e giudice di X Factor e la speaker radiofonica insieme per le vie di Milano durante una passeggiata notturna, cadenzata da dolci effusioni fino al portone di casa.

I due si frequentano da un mese. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e piano piano, dopo qualche scambio social e una serata trascorsa insieme al Just Cavalli di Milano, hanno inziato seriamente a frequentarsi. Il festival Radio Zeta Future Hits Live che si è tenuto a Roma lo scorso weekend, presentato da Paola Di Benedetto e a cui Rkomi ha partecipato come cantante, è stato poi l'ulteriore segnale del rapporto appena nato che oggi queste foto mostrano in tutta la sua autenticità.

Le vite senttimentali di Paola Di Bendetto e Rkomi

Esattamente un anno fa Paola Di Benedetto chiudeva la sua storia con Federico Rossi dopo tre anni. Poi, qualche settimana fa, le prime voci sul flirt con Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana, che già ieri, nel corso della chiacchierata Fedez, non aveva smentito. Quanto al cantante, dopo il Festival di Sanremo a cui ha partecipato con il brano Insuperabile, Rkomi ospite a Domenica In dichiarò di frequentare una donna senza precisare se fosse effettivamente fidanzato. Ora la certezza che l'amore ha un volto e un nome: Paola Di Benedetto.