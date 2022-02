Rkomi: "Mi sto frequentando, non sono fidanzato. Aspetto di innamorami"

Oltre a Tananai, Michele Bravi e Dargen D'Amico Zia Mara ha avuto come ospite oggi a Domenica In Rkomi. Il cantante sta avendo un grande successo e la sua canzone Insuperabile è una delle più ascoltate.

Non si sa molto sulla sua vita privata, in molti prima di Sanremo pensavano fosse single, ma proprio una foto pubblicata su Instagram, dallo stesso Rkomi, sembrava aver rivelato la verità sulla sua vita sentimentale. "Ti stringo i fianchi amore sei te, l’ultima curva" il cantautore ha scelto proprio questo verso della sua canzone come descrizione dello scatto insieme a Claudia Napolitano. Era scontato pensare che i due formino una coppia e invece...

Rkomi è single?

Da Zia Mara si stava per esibire quando proprio la conduttrice gli ha chiesto se il suo cuore fosse impegnato. "Sei mancato alle prove ieri, dov'eri?" ha chiesto Venier. "Il treno ha fatto tardi, arrivavo da Milano" ha replicato l'artista. "Dì la verità, eri dalla morosa" e qui Rkomi ha subito messo le mani avanti: "No, non sono fidanzato, cioè ho una frequentazione, ma non sono innamorato. MI piacerebbe, ne parlo molto nelle mie canzoni". A questo punto Mara gli chiede come passerà il San Valentino: "San Valentino lo passerò con i miei amici, anche questa è una forma di amore".