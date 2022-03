Robbie Williams ha venduto tutte le proprietà: "Ora coi miei figli siamo senza dimora"

Robbie Williams è senza dimora. Proprio così, o almeno nel senso più letterale del termine. La popstar inglese ha venduto le sue due proprietà milionarie e attualmente non ha una casa in cui vivere, come ha fatto sapere in un programma radiofonico australiano condotto da Kyle e Jackie O: "Con la mia famiglia non siamo da nessuna parte. Non abbiamo una dimora in questo momento. Abbiamo venduto praticamente ovunque e non viviamo da nessuna parte. Stiamo cercando di capirlo".

Un periodo nomade, dunque, per il cantautore, sua moglie Ayda Field e i loro 4 figli, su cui Williams ha svelato un altro retroscena: "I bambini sono costantemente un puzzle che stiamo cercando di risolvere, perché se vengono istruiti non mi vedono, dato che sono sempre in giro dappertutto, se invece sono istruiti a casa hanno altri problemi". Insomma, a quanto pare poche idee e confuse per l'ex Take That. Chiarissimo, invece, il conto in banca dopo le vendite record: 35 milioni di sterline per la villa di Los Angeles (oltre 41 milioni di euro), acquistata dal rapper Drake, 6,75 milioni di sterline per la residenza nel Wiltshire (ben più di 7 milioni di euro). In queste condizioni, vagabondare non sarà poi tanto scomodo.