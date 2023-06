Roberta Beta operata di tumore: "Ringrazio la Madonna per avermi fatto notare quel pallino"

Roberta Beta tira un sospiro di sollievo e condivide su Instagram la paura provata in questo periodo, dopo la scoperta di un tumore sotto l'orecchio destro, fortunatamente benigno.

L'ex gieffina si è sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione e ha dovuto aspettare il risultato dell'esame istologico. Oggi, finalmente, il responso: "Ecco ciò che rimane di un mese diverso e molto intenso - scrive nel post, condividendo una foto in cui mostra la cicatrice - L'esame istologico è risultato negativo e meno male visto che le dimensioni dell'adenoma erano pari a una piccola albicocca. Ringrazio ancora il dott. Lup Mannar Domenico Tassone che mi ha operato e che ha capito immediatamente la situazione".

Il pensiero di Roberta Beta va anche a un recente pellegrinaggio a Lourdes: "Sono felice e ringrazio la Madonna di Lourdes che mi ha tirato un orecchio e mi ha attenzionato su di un pallino fetente che appariva e scompariva da almeno un paio di anni. Ora che il bubbone non c'è più affanculo a chi mi vuole male e vado avanti sempre più sorridente! Baci". Tra i commenti al post l'ex compagno di avventura nella prima edizione del Grande Fratello, Salvo Veneziano: "Roberta non fare scherzi, che questo periodo sono molto impegnato e non posso andare nei salottini a parlare di te".

Il post di Roberta Beta