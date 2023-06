Roberta Capua: "Nella mia vita ho affrontato molti dolori, anche un aborto"

Roberta Capua ha raccontato una parte della sua vita che ha sempre taciuto. Era ospite del salotto di Patrizia Finucci Gallo, scrittrice e giornalista, quando ha deciso di rivelare che ha dovuto superare grandi dolori e delusioni, ma che si ritiene fortunata, nonostante tutto.

L'ex Miss Italia ha subito degli atti di bullismo che la segnarono molto: "Facevo la quarta o la quinta elementare. All’epoca portavo l’apparecchio ai denti e gli occhiali. Una delle maestre che faceva i provini mi scartò per questo motivo. Oggi succederebbe un putiferio, mia mamma invece non gli diede peso. In realtà mi segnò moltissimo, Miss Italia fu il mio riscatto".

La sua vita è stata segnata da una perdita dolorosa: "Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati". Poi Capua ha preferito non svelare altri dettagli e nessun'altra domanda, per rispetto, le è stata posta.

L'intervista è stata l'occasione per la 54enne di parlare anche della cugina, la virologa Ilaria Capua, che nel periodo della pandemia è diventata nota al grande pubblico: "Ci siamo frequentate poco da bambine e anche ora ci conosciamo poco. Ma sono orgogliosa di essere sua cugina, forse lei meno di essere la cugina di Roberta Capua (ride, ndr); è una grande donna".

Capua e l'aneddoto su Berlusconi

Immancabile poi una domanda su Berlusconi che ha conosciuto nel periodo in cui si trovava a Mediaset prima che scendesse in politica: "Mi capitò poi di incontrarlo a una serata conviviale, mi disse: 'Lei ha una bellissima chiostra di denti'. Tanti anni dopo lo rividi e mi disse, di nuovo: 'Che bella chiostra di denti". Evidentemente non ero il suo tipo".