Roberta Capua rompe il silenzio sul doloroso divorzio: "Sognavo di invecchiare con lui"

Dopo quattro mesi Roberta Capua ha deciso di parlare del suo divorzio. "Mi sono separata consensualmente nel novembre scorso dopo un anno orribile in cui ho perso entrambi i genitori", questo racconterà a Storie di donne al bivio, come anticipa l'Ansa, il 17 febbraio alle 14:00 su Rai2. Nel programma condotto da Monica Setta l'ex Miss Italia parlerà a lungo anche della separazione da Stefano Cassoli, l'imprenditore bolognese da cui ha avuto l'unico figlio Leonardo.

"Mi lascio alle spalle un vissuto doloroso e adesso penso al futuro solo accanto a mio figlio Leonardo. Ho cercato di tenere duro per il suo bene salvando l'unità della mia famiglia, ma non è stato possibile", ha svelato Capua. "Stefano, il mio ex marito - ha detto Roberta - resta l'amore più grande della mia vita. Mi ha dato la gioia di diventare madre nonostante i medici mi avessero detto che ero sterile, però la nostra storia non è definitivamente chiusa. Non ho mai tradito, se non una volta da giovanissima e avevo riposto in questo matrimonio le speranze di una unione eterna. Sognavo di invecchiare con lui, è stato impossibile. Ora non penso più all'amore, vivo unicamente per vedere felice Leonardo".