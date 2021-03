Roberta Capua sulla cugina Ilaria: “In famiglia siamo orgogliosi, un'eccellenza mondiale”

Se fino a qualche tempo fa la popolarità del cognome Capua rimandava prevalentemente a Roberta, eletta Miss Italia nel 1986 e divenuta una delle conduttrici più apprezzate del piccolo schermo, oggi il riferimento si fa duplice e rinvia a Ilaria Capua, ricercatrice in virologia e professoressa universitaria spesso protagonista dei talk show che a lei fanno riferimento in questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria.

Sorelle? Lontane parenti? O la comunanza del cognome è solo un caso? Linus e Nicola Savino lo hanno chiesto a Roberta nel corso del programma radiofonico ‘Deejay Chiama Italia’, occasione che ha dato modo al noto volto del mondo dello spettacolo di esprimere l’orgoglio famigliare per la cugina, ormai punto di riferimento televisivo in materia di Covid, ricerca e vaccini.

Roberta Capua e Ilaria Capua sono cugine: “In famiglia siamo orgogliosi”

“Siamo cugine di primo grado, i nostri padri erano fratelli”, ha raccontato Roberta Capua ai microfoni di Radio Deejay togliendo ogni dubbio sulla parentela con Ilaria Capua, virologa di fama mondiale al centro della scena televisiva che a lei si rivolge per chiarire dubbi e perplessità in un contesto delicato come quello attuale.

“Lei ha sempre vissuto in giro, la nostra non è stata un frequentazione assidua”, ha aggiunto ancora la conduttrice che, commentando i contesti lavorativi diametralmente opposti: “Il paragone non si pone neanche: lei è un’eccellenza mondiale, tra le donne più influenti del mondo. In famiglia siamo orgogliosi, abbiamo una rappresentante come lei e io mi nascondo…”, ha confidato. Oggi Roberta Capua è volto di La7, rete su cui conduce ‘L’ingrediente Perfetto’, programma settimanale di cucina in onda tutte le domeniche: “Capisci che il paragone diventa imbarazzante?”, ha scherzato con i conduttori la ex Miss Italia che ha fatto della sua passione per la cucina un lavoro dopo la sua partecipazione a Celebrity MasterChef.

La carriera di Ilaria Capua

Ilaria Capua, 55 anni, è una scienziata di livello mondiale che ha dedicato gran parte della sua vita agli studi sulle infezioni virali. Durante la sua carriera si è concentrata sulle infezioni virali degli animali che si possono trasmettere agli uomini e che aumentano il rischio di povertà e sicurezza alimentare.

Nel 2006 ha dato vita ad un acceso dibattito internazionale sulla condivisione interdisciplinare dei dati genetici a fronte della minaccia epidemica causata dal virus “aviario” H5N1 usando piattaforme digitali ad accesso libero, presa di posizione che ha portato a cambiare la politica delle organizzazioni internazionali in materia di trasparenza dei dati con il risultato di ottimizzare le strategie per affrontare minacce globali come le pandemie. Nel 2007 ha ricevuto il premio "Scientific American 50" e nel 2008 è stata inclusa fra le “Revolutionary Minds” dalla rivista americana Seed per il suo ruolo di leadership nella politica della scienza. Nel 2011 è stata la prima donna a vincere il "Penn Vet World Leadership Award", il più prestigioso premio nel settore della medicina veterinaria. Oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida, che promuove l’avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari. Dal 1993 ad oggi ha pubblicato oltre 220 articoli su riviste internazionali e testi scientifici.

La carriera di Roberta Capua

Roberta Capua, 53 anni, è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana eletta Miss Italia 1986, titolo che fu della madre Marisa Jossa nel 1959. Ha debuttato prima in piccoli ruoli sulle emittenti Fininvest e su Telemontecarlo, poi in Rai, con i programmi In famiglia e Unomattina. Dal 2004 è tornata in Mediaset, lavorando per due edizioni a ‘Buona Domenica’ e alla guida di programmi come ‘Tutti pazzi per i reality’ e la prima serata di ‘Sei un mito’. Nel 2017 Roberta Capua ha vinto la 1ª edizione del programma culinario Celebrity MasterChef Italia. Oggi conduce il programma ‘L’ingrediente perfetto’ su La7 ogni domenica insieme all’esperto di alimentazione Gianluca Mech.