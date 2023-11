Lutto per Roberta Capua: da Antonella Clerici a Patrizia Mirigliani i messaggi di affetto per mamma Marisa Jossa, storica Miss Italia

È morta Marisa Jossa, mamma di Roberta Capua e Miss Italia nel 1959, ovvero nel primo anno della gestione del concorso di bellezza di Enzo Mirigliani che debuttò allora come patron. "Ciao mamma", ha scritto sui social la conduttrice napoletana, lei pure vincitrice del concorso nel 1986, a corredo di una foto che mostra la madre sorridente in uno scatto.

Il post è stato commentato da migliaia di utenti vicini al dolore della famiglia di Roberta Capua. Fan e follower, ma anche colleghi e personaggi dello spettacolo hanno voluto mostrare vicinanza con un messaggio di affetto, da Antonella Clerici che ha lasciato un cuore come simbolo di vicinanza, a Simona Ventura e Monica Leofreddi che hanno mandato il loro forte abbraccio a Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo e oggi a capo del concorso di bellezza. "Marisa non era solo una bellezza, a Miss Italia la vogliamo ricordare anche per la sua grazia e il suo spirito indomabile. Roberta mi stringo a te e a tutti i vostri cari in questo momento di dolore", le parole di Mirigliani che seguono quelle pubblicate dall'account ufficiale del concorso di bellezza che a lei ha dedicato un post.

"È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Marisa Jossa, la prima Miss Italia della gestione di Enzo Mirigliani e madre di un'altra regina della bellezza italiana, Roberta Capua. Marisa, che fu incoronata nel 1959 in una splendida finale a Ischia, ha rappresentato una bellezza autentica e senza tempo, che non necessitava di artifici per farsi notare" si legge accanto alla foto in bianco e nero che ricorda Miss Italia 1959. Marisa Jossa è morta a Napoli, aveva 85 anni.