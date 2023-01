Legata e derubata per migliaia di euro: notte choc per l'influencer Roberta Martini

Una notte da incubo per l'influencer Roberta Martini, rapinata nel suo appartamento di Milano. Tre uomini - al momento ancora ignoti - si sono introdotti in casa intorno alle tre e un quarto di venerdì scorso (zona Porta Romana). Con il volto coperto dai passamontagna, sono entrati dalla finestra al piano terra e hanno costretto la donna, 48 anni, ad aprire la cassaforte.

L'influencer esperta di fashion, con un passato da modella, è stata poi immobilizzata, legata con delle fascette, mentre i ladri svuotavano la cassaforte. Sono stati sottratti 5 mila euro in contanti e vari gioielli preziosi dal valore ancora da quantificare. Solo dopo aver finito ed essersi assicurati la facile via di fuga, l'hanno liberata.

Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, che stanno facendo il possibile per risalire ai tre uomini. Roberta Martini non ha commentato pubblicamente quanto accaduto, ma sarebbe molto provata. È probabile che i malviventi l'avessero puntata da qualche tempo, forse spinti dai contenuti di lusso che appaiono sul suo profilo Instagram. "Not name but a lifestyle" (non un nome ma uno stile di vita, ndr) c'è scritto nella sua bio sul social.

Roberta Martini su Instagram