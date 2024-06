Roberta Morise scrive al compagno Enrico Bartolini dopo i "giorni tortuosi" in ospedale

Sono stati giorni complessi per Roberta Morise, "tortuosi" li ha definiti la conduttrice annunciando la nascita del suo primo figlio, Gianmaria, e le complicazioni che, dopo il parto, hanno destato qualche preoccupazione in lei come nel compagno, lo chef Enrico Bartolini. Ora i giorni più difficili, fortunatamente, sono passati: i neogenitori sono tornati a casa con il loro bambino, pronti a vivere pienamente tutte le emozioni che la nuova vita famigliare sta riservando loro. A partire dai piccoli grandi gesti quotidiani, resi speciali dal legame sincero che lega Roberta ed Enrico.

"Poi ci sei tu, Enrico, che mi vedi bella sempre… immenso", è la frase che ha riportato la conduttrice su una foto in bianco e nero scattata dal compagno durante un momento di vita casalinga. Un messaggio di grande amore per l'uomo che tra pochissimo diventerà suo marito. Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sposeranno il 31 agosto in Toscana, dove si sono conosciuti. Il bambino avrà tre mesi e sarà il vero testimone del loro amore. La conduttrice scoprì di essere incinta pochi mesi dopo l'inizio della loro relazione: "Ci siamo lasciati travolgere dal nostro sentimento, non c'è stato nemmeno il tempo di pensarci che il nostro bambino era già tra noi - aveva detto tempo fa in un'intervista - Seppure fossimo legati da pochissimo non abbiamo avuto né timori né titubanze. Eravamo già felici". Un turbinio di emozioni che li ha coinvolti e travolti e dal quale non vogliono più separarsi.

Chi è Enrico Bartolini

Enrico Bartolini è una star della ristorazione. Con 13 stelle Michelin, è lo chef italiano più stellato, mentre a livello mondiale è il secondo (preceduto solamente da Alain Ducasse). Al grande pubblico il suo volto è diventato noto grazie alla partecipazione al programma Celebrity Chef di Alessandro Borghese. Bartolini ha 44 anni, un matrimonio alle spalle e tre figli. Ha conosciuto Roberta Morise su Instagram, un anno fa, dopo averla vista nel suo ristorante di Dubai. Quella sera lui non c'era, così le ha scritto per invitarla in un altro dei suoi locali, in Toscana. Lì il primo incontro - la scorsa estate - e da quel momento non si sono più lasciati.