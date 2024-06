Roberta Morise torna dall'ospedale e il fidanzato la spiazza: il video in lacrime

Sono stati giorni difficili per Roberta Morise. Proprio nel momento in cui il primo figlio veniva alla luce, a fine maggio, la paura si è affacciata nella sua vita per complicazioni sopraggiunte nella fase post parto. Motivo per cui il fidanzato Enrico Bartolini ha deciso di coccolarla con una tenera sorpresa. A condividere il momento speciale è stata proprio la showgirl su Instagram, che si è mostrata ancora piuttosto provata ma felicissima dell'amore intorno.

È tornata a casa il 5 giugno scorso Roberta, dopo una decina di giorni di ricovero post parto. E, proprio in quell'occasione, il compagno ha deciso di adoperarsi per far sì che quel momento fosse indimenticabile. Ha così organizzato una festicciola a sorpresa, che potesse celebrare le due settimane di vita del figlio Gianmaria, finalmente senza la paura di incombenti problemi di salute.

Nel video, pubblicato sui social, vediamo Roberta entrare in una stanza. Il volto è segnato dalla stanchezza e dalle lacrime per quanto gli si para davanti: il suo Enrico, di professione chef stellato, ha preparato un dolce speciale. Una torta con su scritto "Due settimane insieme a mamma e papà". Tutto intorno ecco spuntare palloncini bianchi e azzurri, poi un mazzo di fiori bianchi che è stato fatto recapitare da Lodovica Comello, grande amica di Roberta.

Un amore, quello di Roberta ed Enrico, che va avanti da appena un anno. Insieme i due hanno però voluto bruciare le tappe, tanto che il 31 agosto in Toscana, dove si sono conosciuti. Se per Roberta si tratta della prima esperienza con la maternità, Enrico ha già alle spalle un matrimonio e tre figli.

Non è chiaro quali siano state le complicazioni che hanno segnato la nascita del piccolo Gianmaria, fatto sta che dal 24 maggio, giorno in cui il bambino è nato, lui e la mamma non sono potuti tornare a casa fino al 5 giugno. La 38enne si è limitata a parlare di momenti di "bufera" e di "giorni tortuosi". Il parto è avvenuto nella Mangiagalli di Milano.