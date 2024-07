Roberta Morise, l'abbraccio con il figlio: "Non è mai facile"

È un'estate speciale per Roberta Morise, la prima da mamma. Appena un mese fa è nato il suo primo figlio, Gianmaria - avuto dal compagno, lo chef Enrico Bartolini, che sposerà ad agosto - ma solo da qualche settimana la showgirl si sta godendo le gioie della maternità e l'amore per il piccolo di casa. Dopo il parto ci sono state delle complicazioni per il bambino, che è dovuto rimanere in ospedale per giorni insieme a lei.

Ora che sono a casa, Roberta Morise non ha occhi che per lui e anche sui social condivide poco, dedicando tutto il tempo al bimbo. Oggi, però, tra le storie Instagram ha pubblicato la foto del loro primo abbraccio, ricordando quei momenti difficili: "Torno qui, in questa giornata tanto attesa, dove per mamma non è mai facile tornare - ha scritto - Mi aiuta questa foto del nostro primo abbraccio. Sei il mio leoncino".

È la prima volta che la showgirl mostra il viso del bambino, anche se in penombra. Finora di lui poche immagini e mai del volto. Sarà Gianmaria il testimone più importante al matrimonio dei genitori, che hanno voluto aspettare la sua nascita proprio per suggellare il loro grande amore. Roberta Morise sposerà Enrico Bartolini il 31 agosto in Toscana, dove si sono incontrati per la prima volta.