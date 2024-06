Roberta Morise, la bufera è passata: la prima passeggiata con il figlio

Piano piano torna a splendere il sole su Roberta Morise e la sua nuova famiglia. La conduttrice, che lo scorso 24 maggio ha dato alla luce il suo primo figlio, Gianmaria - avuto dal compagno Enrico Bartolini - è tornata a casa da pochi giorni. Il bambino è dovuto restare più a lungo in ospedale, insieme a lei, a causa di alcune complicazioni di cui però non ha ancora mai parlato.

Sono state giornate difficili quelle trascorse al Mangiagalli di Milano, ma fortunatamente ora sono soltanto un brutto ricordo. Il bimbo sta bene e i genitori ovviamente sono molto scrupolosi e usano tutta la possibile cautela in questi primi mesi, che sono delicati per ogni neonato. Questa mattina Roberta Morise ha portato fuori per la prima volta il suo Gianmaria, per una passeggiata mamma e figlio.

"La nostra prima brevissima passeggiata" ha scritto tra le storie Instagram, dove ha pubblicato la foto del passeggino in Piazza Risorgimento, a Milano. Un momento tutto per loro dopo la tempesta.

Il matrimonio fra pochi mesi

Roberta Morise ed Enrico Bartolini, legati da un anno, si sposeranno il 31 agosto in Toscana, dove si sono conosciuti. Il bambino avrà tre mesi e sarà il vero testimone del loro amore. La conduttrice scoprì di essere incinta pochi mesi dopo l'inizio della loro relazione: "Ci siamo lasciati travolgere dal nostro sentimento, non c'è stato nemmeno il tempo di pensarci che il nostro bambino era già tra noi - aveva detto tempo fa in un'intervista - Seppure fossimo legati da pochissimo non abbiamo avuto né timori né titubanze. Eravamo già felici".