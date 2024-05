Roberta Morise, il messaggio dopo il parto: "Stiamo lottando, ma vinceremo"

C'è apprensione per Roberta Morise e il suo bambino, Gianmaria, nato pochi giorni fa. La conduttrice ha dato alla luce il suo primo figlio il 24 maggio, ma solo oggi lei e il compagno, Enrico Bartolini, lo hanno annunciato su Instagram, rivelando che c'è stata qualche complicazione.

Mamma e figlio sono ancora in ospedale e poco fa è stata lei a condividere un nuovo messaggio tra le storie. "Sei tu il mio eroe, la mia roccia e il mio sostegno" ha scritto su una foto in cui si vede il compagno guardare il figlio nella culla, aggiungendo: "Passerà questa bufera. Lo meritiamo entrambi e lo merita il nostro elefantino". Un'ora dopo Roberta Morise ha condiviso un'altra immagine, mostrando i piedini del bimbo: "Vi ringrazio dell'affetto - ha scritto ancora - Noi stiamo ancora lottando, ma vinceremo noi".

Non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del bambino, ma il papà ha fatto sapere che è in ottime mani in ospedale.