Roberta Morise conferma di essere incinta e scopre in diretta tv il sesso del bebè: il video

Roberta Morise ha confermato la gravidanza dopo giorni indiscrezioni. La ex Miss Italia era stata indicata in dolce attesa del compagno Enrico Bartolini, chef di successo con il maggior numero di stelle Michelin in Italia, ma fino a oggi non c'era stata alcuna conferma. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai1, Morise ha quindi parlato per la prima volta pubblicamente della gravidanza, scoprendo davanti al pubblico di Rai1 il sesso del bebè: un maschietto che si chiamerà Gianmaria.

Per Roberta Morise, 37 anni, è la prima gravidanza; Bartolini, 44 anni, invece, ha già tre figli nati dal precedente matrimonio. Un amore che nessuno dei due si immaginava di provare, ma che li ha travolti. Recentemente lo chef ha raccontato che i due hanno un bellissimo progetto di vita insieme: "Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L'amore è una magia" e le loro nozze arriveranno a fine estate 2024 (quando forse saranno già in tre: Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10, Vittoria, 8 anni).