Roberta Morise è diventata mamma: "I primi giorni sono stati tortuosi, grazie ai medici"

Roberta Morise è diventata mamma. La conduttrice ha dato alla luce il suo primo figlio avuto dal compagno, lo chef Enrico Bartolini - papà di altri 3 figli, avuti dall'ex moglie - il 24 maggio. La neo mamma e il papà hanno aspettato qualche giorno prima di annunciarlo su Instagram, dove hanno pubblicato la foto di un piedino e svelato il nome.

"Il 24 maggio è arrivato Gianmaria" si legge nel post condiviso da entrambi. Non ci sono dettagli su quanto accaduto, ma dalle loro parole si intuisce che potrebbe esserci stata qualche difficoltà, ora superata: "I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto. Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza".

Il matrimonio fra pochi mesi

Roberta Morise ed Enrico Bartolini, legati da un anno, si sposeranno il 31 agosto in Toscana, dove si sono conosciuti. Il bambino avrà tre mesi e sarà il vero testimone del loro amore. La conduttrice scoprì di essere incinta pochi mesi dopo l'inizio della loro relazione: "Ci siamo lasciati travolgere dal nostro sentimento, non c'è stato nemmeno il tempo di pensarci che il nostro bambino era già tra noi - aveva detto tempo fa in un'intervista - Seppure fossimo legati da pochissimo non abbiamo avuto né timori né titubanze. Eravamo già felici". E oggi lo sono certamente ancora di più.