Roberta Morise ancora in ospedale con il figlio: gli ultimi aggiornamenti

Resta in ospedale Roberta Morise, che lo scorso 24 maggio ha dato alla luce il suo primo figlio, Gianmaria, avuto dal compagno Enrico Bartolini. La conduttrice è ricoverata al Mangiagalli di Milano - dove ha partorito - insieme al bambino.

Non si sa precisamente quali sono i problemi, ma dopo il lieto evento sono stati proprio i genitori a parlare su Instagram di "giorni tortuosi", ringraziando i medici. "Passerà questa bufera" aveva scritto ancora la neo mamma, aggiungendo: "Stiamo ancora lottando, ma vinceremo noi".

Oggi Roberta Morise torna a farsi sentire sui social. È ancora ricoverata con il suo Gianmaria, ma affronta tutto con coraggio e ottimismo, anche grazie al personale sanitario che la sostiene. "La nostra caposala dal cuore enorme" scrive tra le storie Instagram, dove mostra la foto di un cabaret di dolci arrivato direttamente in camera per lei e le altre pazienti. Le giornate in ospedale sono lunghe, ma almeno a colazione si prova a non pensarci.

Chi è Enrico Bartolini, compagno di Roberta Morise

Enrico Bartolini è una star della ristorazione. Con 13 stelle Michelin, è lo chef italiano più stellato, mentre a livello mondiale è il secondo (preceduto solamente da Alain Ducasse). Al grande pubblico il suo volto è diventato noto grazie alla partecipazione al programma Celebrity Chef di Alessandro Borghese. Bartolini ha 44 anni, un matrimonio alle spalle e tre figli. Ha conosciuto Roberta Morise su Instagram, un anno fa, dopo averla vista nel suo ristorante di Dubai. Quella sera lui non c'era, così le ha scritto per invitarla in un altro dei suoi locali, in Toscana. Lì il primo incontro - la scorsa estate - e da quel momento non si sono più lasciati.

Il matrimonio fra pochi mesi

Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sposeranno il 31 agosto in Toscana, dove si sono conosciuti. Il bambino avrà tre mesi e sarà il vero testimone del loro amore. La conduttrice scoprì di essere incinta pochi mesi dopo l'inizio della loro relazione: "Ci siamo lasciati travolgere dal nostro sentimento, non c'è stato nemmeno il tempo di pensarci che il nostro bambino era già tra noi - aveva detto tempo fa in un'intervista - Seppure fossimo legati da pochissimo non abbiamo avuto né timori né titubanze. Eravamo già felici". E oggi lo sono certamente ancora di più.