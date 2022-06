Roberta Morise tradita dal fidanzato: tana per lui e Aida Yespica

Se il lavoro va a gonfie vele per Roberta Morise, non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale. Al timone di Camper, il nuovo programma estivo della mattina di Rai1, mentre la conduttrice è impegnata a Roma tutta la settimana, il fidanzato sembra spassarsela in quel di Firenze (e non solo).

Giulio Fratini, giovane imprenditore toscano nel campo degli orologi - rampollo di una delle famiglie più in vista della città culla del Rinascimento - è da qualche giorno in dolce compagnia di Aida Yespica. I racconti di alcuni beninformati, che li hanno beccati in atteggiamenti inequivocabili in uno dei lussuosi hotel di proprietà dei Fratini, coincidono con le storie Instagram di entrambi (in cui però non si fanno vedere insieme). Prima una giornata di relax nello splendido resort, una notte a quanto pare infuocata e poi via, con l'elicottero privato - partito da Pisa - a Li Galli, isolotto esclusivo al largo di Positano, dove è previsto un evento ufficiale organizzato dalla famiglia di Giulio. Come reagiranno i blasonati genitori alla vista del figlio con un'altra donna?

Roberta Morise e Giulio Fratini, fidanzati da un anno e mezzo, hanno sempre vissuto la loro storia lontano dai riflettori. Questo colpo basso ora costringerà la conduttrice, riservatissima sulla sua vita privata, ad affrontare l'assedio del gossip che ci vorrà vedere chiaro dietro a questa vicenda. Così, mentre aspettavamo con trepidazione la prima coppia dell'estate, potrebbe già esserci la prima scoppiata.

Nella foto Aida Yespica appena atterrata a Li Galli

Nel post alcune foto di Roberta Morise e Giulio Fratini