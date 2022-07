Uomini e Donne, Roberta e Samuele in crisi? Lei mette in chiaro le cose

Un'altra coppia di Uomini e Donne sarebbe in crisi? Dopo l'annuncio dei problemi tra Davide e Chiara c'è un'altra coppia nata nel dating show di Maria De Filippi a finire nel mirino del gossip per una presunta rottura. Si tratta di Roberta Giusti e Samuele Carniani. I due, che si sono messi insieme lo scorso gennaio, hanno destato qualche sospetto di crisi a causa di un misterioso "silenzio social" che ha allarmato i fan della coppia. L'ex tronista, allora, a seguito di numerose domande da parte dei fan sulla sua presunta rottura con Samuele ha deciso di rispondere per mettere in chiaro le cose una volta per tutte.

Nelle sue stories su Instagram, la romana, ha colto la palla al balzo per dire a tutti come sta procedendo la sua relazione e se è davvero in preda a una crisi o no.

"Io e Samu stiamo vivendo in due città diverse, lui è tornato ad Arezzo e io mi alterno tra Roma e e Borgo quindi non ci vediamo tutti i giorni come succedeva fino a un mese fa ma stiamo affrontando la distanza. Ovviamente ci vediamo men o (prima abitavamo insieme) ma le cose vanno bene"

La ventitreene dichiara quindi che lei e Samuele stanno ancora insieme e che, a cambiare è solo il fatto non ci sia più una quotidianità tra i due che non abitano più insieme però questo non ha messo fine al loro rapporto. Roberta, poi, ci ha tenuto a specificare che se la cavano bene lei e Samuele a incastrare tutto e che comunque ognuno dei due ha la propria vita da portare avanti.

"Se non mettiamo storie insieme per più di tre giorni non vuol dire che ci siamo lasciati" ha poi concuso la ragazza che, indispettita dal gossip, si è lasciata andare a uno sfogo in cui rivela sì di capire la curiosità dei fan ma anche che, le continue speculazioni online, siano fastidiose da digerire ogni volta.