Rosalina e Andrea Zenga coppia per finta? Parla Roberta Termali, mamma di lui

Nei giorni scorsi gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati accusati di aver inventato un amore per ottenere un ritorno mediatico

Tra le coppie nate all'interno della Casa del Grande Fratello Vip nell'edizione di quest'anno, ci sono anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Una complicità che sembra proseguire anche oggi, fuori dalle mura del loft di Cinecittà, anche se qualcuno pensa che l'amore sia in realtà 'gonfiato' a beneficio della risonanza mediatica. Non la pensa però così Roberta Termali, mamma di Andrea, che ha rilasciato una intervista in cui si congratula per l'affiatamento della coppia.

Roberta Termali e l'amore tra il figlio Andrea Zenga e Rosalinda

Roberta si dice fiduciosa nell'amore tra il figlio e la giovane attrice siciliana. Ed assicura che entrambi sono molto coinvolti dalla relazione. "Sono contenta per loro, sono una bella coppia - confida - Mi fido di Andrea, del suo giudizio, e quindi, della sua scelta. L’altra sera a l’ora di cena lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘mamma, Rosalinda mi ha preparato una cenetta da leccarsi i baffi’. Stanno molto bene e sono sereni, quindi sono felice per entrambi. Devono godersi questi bei momenti".

Ad insinuare che tra Andrea e Rosalinda ci fosse un amore mediatico è stata Dayane Mello, anch'essa ex concorrente del Gf Vip, che in passato si era infatuata proprio della giovane siciliana. Insinuazioni rispedite al mittente, a quanto pare. Per Andrea e Rosalinda, infatti, si tratterebbe davvero di un nuovo capitolo della loro vita, tutto da vivere. Poco prima di entrare al Gf Vip, infatti, lui aveva detto addio alla ex fidanzata Alessandra Sgolastra (anch'essa ora legata ad un altro uomo), mentre Rosalinda ha deciso di lasciare il fidanzato storico Giuliano proprio dopo l'incontro con Zenga.

"Il processo del caso Losito non intaccherà la coppia"

Proprio in questi giorni Rosalinda è coinvolta nelle indagini seguite al cosiddetto "Ares Gate". I pm di Roma stanno infatti indagando per sul suicidio dello sceneggiatore Teodosio Losito, trovato privo di vita nella sua abitazione a Roma l’8 gennaio del 2019. Di quella vicenda, all’interno del reality show di Mediaset, aveva parlato proprio Cannavò, ascoltata ad inizio marzo dai magistrati come persona informata sui fatti. "Non credo che questo processo possa intaccare la coppia - ha sottolineato Roberta Termali - Anzi, penso che Rosalinda possa trovare in mio figlio una roccia a cui aggrapparsi nell’attesa che la bufera passi".

"Io non conosco esattamente i fatti, però conosco a fondo il mondo della televisione e quindi non la giudico - ha proseguito - Penso che affronterà tutto con molta serenità. A me interessa solo che mio figlio sia sereno accanto a lei e penso che lo sia. Stanno conducendo una vita molto semplice e stanno bene insieme. Questo è ciò che conta. Poi tutto quello che fa parte del passato merita di essere dimenticato e archiviato, è giusto così".