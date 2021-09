Chi è Roberta Ilaria Giusti, la nuova tronista di Uomini e Donne: dal lavoro alla morte del padre

Chi è Roberta Ilaria Giusti, la nuova tronista di Uomini e Donne? Ci sarà anche lei quest'anno a sedere nel parterre dei giovani protagonisti pronti a cercare l'amore nel dating show condotto da Maria De Filippi. Lei e tutto il suo carico emotivo, la sua storia, dal momento che ha alle spalle un'infanzia complicata, segnata dalla morte del padre, e nel futuro una vita professionale tutta da realizzare dopo la laurea appena ottenuta all'Università.

Chi è Roberta: età, città e come si racconta

Ventuno anni, nata e cresciuta a Roma, Roberta di descrive così: "Sono molto schietta e sincera, sono una ragazza limpida". Di certo c'è che in lei troveremo una tronista particolarmente chiacchierona: "Mia madre - aggiunge - dice sempre che soffro di incontinenza verbale, ma di certo dico sempre la verità".

La sua solarità nasconde però un lato più vulnerabile. "Sono sensibile - precisa - e gelosa di questo mio lato. Sono inoltre una persona puntigliosa. L'orgoglio non mi appartiene e non mi piace neanche che appartenga alle altre persone: penso che sia corretto riconoscere i propri errori".

Che lavoro fa?

Al momento Roberta è priva di occupazione. Proprio a luglio, infatti, ha ottenuto la sua prima laurea. "Dopo sacrifici e lavoretti saltuari - confida - sono andata via di casa a diciotto anni per andare all'università. Ho preso una stanza in affitto a Roma e finalmente, il 22 luglio di quest'anno, mi sono laureata in lingue e letterature straniere". Nella clip di presentazione non specifica quali sono le sue ambizioni professionali.

La vita privata e la morte del padre

"La mia famiglia è il mio punto di forza", mette subito in chiaro Roberta, che è molto legata alla mamma e alle sorelle. Il papà è morto quando lei era ancora piccola. "Papà l'ho perso quando avevo quattordici anni - dice - All'inizio mi ero chiusa in me stessa e non riuscivo ad affrontare il dolore con nessuno. Forse però ero solo troppo piccola e c'ho messo tempo per capire che dai dolori non si può sfuggire: bisogna imparare a conviverci".

Il ricordo più bello della sua vita, dice, è il momento in cui la madre le ha messo in testa la corona di alloro dopo la laurea. La tesi era dedicata proprio al papà, "la mia stella polare", confessa.

Che tipo di uomo cerca?

Che tipo di uomini cerca a Uomini e Donne? Nessuna anticipazione sul suo passato sentimentale, ma ha le idee chiare sul futuro: "Vorrei un ragazzo che mi concedesse il lusso di essere vulnerabile - chiarisce - Un ragazzo con una forte personalità, con carattere riconoscibile ma anche con tanta pazienza". Riuscirà a trovarlo?

In basso, le foto della nuova tronista Roberta con la mamma e il padre