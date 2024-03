Valentina Baggio, figlia di Roberto: "Ho pensato di cambiare cognome. Io ricca? Ho sempre lavorato"

Non è sempre bello, e facile, essere 'figli di'. A raccontarlo è Valentina Baggio, figlia del grande campione di calcio Roberto Baggio, che nel podcast "Fightgently Talks" di Vanessa Villa, ex campionessa di karate, ha svelato che da piccola aveva anche pensato di cambiare cognome.

Valentina è nata nel 1990, è un'esperta in comunicazione nel settore dell'organizzazione di eventi e da poco è social media manager del padre (solo pochi giorni fa è stato aperto, per la prima volta, un profilo Instagram ufficiale di Baggio).

"Oggi mi sento in un buonissimo momento della mia vita - ha rivelato la 34enne - avevo sognato di arrivare dove sono oggi e sono molto contenta. Da bambina amavo studiare (dopo il liceo classico a indirizzo linguistico, ha poi preso il diploma allo scientifico), ho librerie intere, chiedevo ai miei genitori di comprarmi libri di microbiologia quando avevo otto anni. Però ho cambiato tante scuole e città per seguire mio padre: viaggiare è bello, ma non è stato molto facile, ho sofferto tanto".

E gran parte delle sofferenze nascevano dalla lontananza dal papà: "Quando era piccola, mio padre non poteva essere molto presente nella mia vita: soffrivo perché le mie amiche andavano in giro la domenica con il loro padre mentre io lo vedevo allo stadio: a casa c'era davvero poco. Stavo tanto con mia madre e mio fratello. Non era un dolore, ma per vent'anni non sapevo spiegarmi perché io fossi cresciuta senza un papà, non avevamo avuto tempo per conoscerci". "Quando lui ha smesso di giocare nel Brescia era il 2004 e avevo 14 anni, ma non ci conoscevamo: non è stato facile all'inizio, dai 14 ai 19 anni ho avuto momenti di totale ribellione", ha svelato, "Ero tornata a vivere a Vicenza che era un paesino rispetto a Milano, mi sentivo soffocare. Stavo da sola con lui e sentivo quasi la paura, non sapevo di cosa parlare, sembrava che non ci conoscessimo, non avevamo passato molto tempo insieme. Nel 2009 infatti mi sono trasferita di nuovo a Milano: all'inizio tornavo pochissimo a casa, nel frattempo era nato il mio fratello piccolo, Leonardo, e lo vedevo crescere da lontano".

La difficoltà nel fare amicizia

Un cognome tanto difficile da non permetterle di avere amicizie vere: "Io diventavo amica dei ragazzi e meno delle ragazze perché loro erano interessati a mio padre, volevano gli autografi e io volevo giocare a calcio con loro. Così le altre bambine non mi amavano molto. Per tutti ero la figlia di Baggio, ma mi dicevo: 'Provate a conoscermi. Lui è lui, io sono io, sono una ragazza normale'. C'è stato un periodo della vita in cui chiedevo se fosse possibile persino cambiare cognome. Quante amicizie ho avuto solo perché a qualcuno piaceva essere amico dei Baggio, poter raccontare qualche gossip: l'etichetta a me dà molto fastidio, mi infastidisce il pregiudizio nei confronti di chiunque, io cerco sempre di capire gli altri e le loro azioni".

"Io lavoro e guadagno i miei soldi come tutti"

Roberto Baggio non ha mai voluto che la figlia crescesse con i privilegi economici e così l'ha sempre spronata e incoraggiata a lavorare: "'Ma tanto lei è ricca', dicono anche alcuni ex amici. Ma ricca di cosa? Mi faccio il c..., ho il mio lavoro, mi guadagno i soldi come tutti. Mio padre mi ha cresciuta senza volermi dare privilegi economici, a 16 anni d'estate andavo a lavorare al bar o nei negozi di abbigliamento perché i miei genitori volevano fossimo persone indipendenti e non fosse tutto dovuto per noi". "Io sono io, ho il mio lavoro, ho fatto la mia carriera, se mio padre ha qualcosa allora non deve essere mio per forza", ha sottolineato Valentina. "Quando vivevo a Ibiza, la gente sui social scriveva che fossi sempre in vacanza. Ma io avevo deciso di andare lì nel settembre 2021, dopo il lockdown: ero ferma e mi sentivo molto stretta in Italia, avevo la necessità di muovermi e anche di poter scendere scalza al market sotto casa...".

Il lockdown ha portato Valentina e Roberto a conoscersi meglio

"Siamo diventati amici negli anni della pandemia: non sono stati anni facili per l'Italia, ma posso dire che sono stati i 18 mesi più belli della mia vita. Vivevo a Milano e me ne tornai in Veneto, a casa, dove potevo stare all'aria aperta". È stata l'occasione per conoscersi in una veste diversa: "I miei genitori mi hanno così conosciuta da adulta, dieci anni dopo essere partita: ero diventata una donna. Si passava tantissimo tempo insieme, cucinavo qualsiasi cosa con mio fratello, ho passato molto tempo con mio padre, facevamo lunghe partite a carte. Il lockdown è stato tragico, ma in un certo senso è stato una benedizione. Vivere una vita lenta cambia tante cose: eravamo sotto lo stesso tetto, sempre insieme, potevamo parlare di molte cose, discutere su qualsiasi tema, vedevano il mio punto di vista da persona adulta e non da ragazzina".

Oggi prova un grandissimo orgoglio nel ribadire che Baggio è suo padre e non solo per le gesta sportive, ma perché ha saputo mantenere l'immagine di una "persona normale, un uomo della gente pur essendo un grande campione. Ha avuto una vita molto diversa da quella dei calciatori di oggi: è assieme a mia madre da quando ha 14 anni, è legato alle tradizioni e alla natura, oggi vive in mezzo alla natura quasi da contadino. Per me resta tuttavia una grande responsabilità averlo come genitore: devo pesare quello che dico, non fare sciocchezze, da giovane c'era il rischio di mettermi e metterlo nei guai così sono diventata ponderata e allo stesso tempo empatica". "Non datevi mai per vinti" e "credere nei propri sogni", questo è il grande insegnamento che gli ha trasmesso.