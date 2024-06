Roberto Baggio, moglie e figli: chi sono e cosa fanno

Da quando ha deciso di lasciare il mondo del calcio, nel 2004, Roberto Baggio ha sposato uno stile di vita lontano da qualsiasi riflettore. Niente feste, niente clamori, nessun affaccio sulla mondanità tanto normale in questi tempi di condivisione: l'ex fuoriclasse di Fiorentina, Juventus, Milan, Inter, Bologna, Brescia e Nazionale ha blindato così la sua straordinaria riservatezza, dedicandosi a una quotidianità semplice di cui qualche anno fa divenne simbolo la foto con il pandino scattata dalla figlia Valentina durante una giornata in campagna ad Altavilla Vicentina. Lì dove nelle scorse ore la famiglia Baggio ha vissuto l'incubo di subire una rapina in casa mentre era con tutta la sua famiglia.

Chi è Andreina Fabbi, la moglie di Roberto Baggio

Andreina Fabbi è nata il 30 novembre 1967 e si è sempre dedicata alla famiglia che ha costruito insieme a Roberto Baggio, sposato nel nel 1989 dopo sette anni di fidanzamento. Il loro amore è nato tra i banchi di scuola e come frutto di un sentimento inossidabile ha dato tre figli, Valentina, Mattia e Leonardo.

"Mia moglie e i miei figli ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c'erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio" ha raccontato tempo fa Baggio in una rara intervista a Vanity Fair. "Quando presi la decisione di smettere di giocare, da una parte ero felice perché sentivo che avrei smesso di soffrire per i miei dolori, dall'altra sapevo che andavo ad assumere un nuovo ruolo all’interno della famiglia, prendendomi responsabilità che, fino a quel momento, erano quasi tutte sulle spalle di mia moglie Andreina" disse ancora l'ex calciatore. E anche la moglie confermò con alcune dichiarazioni la forza di un legame fortissimo, nato quando lui aveva solo 15 anni e già il sogno di diventare calciatore: "Ricevevo continuamente le sue cartoline e prendemmo anche la decisione di tenere un diario in comune: una volta scriveva lui, una volta scrivevo io e così quando ce lo scambiavamo avevamo la sensazione di essere sempre vicini" raccontò Andreina al Corriere.

Chi sono i tre figli di Roberto Baggio

Valentina è la primogenita. Nata nel 1990, è un'esperta in comunicazione nel settore dell'organizzazione di eventi ed è social media manager del padre (a cui solo di recente ha aperto il profilo Instagram ufficiale). Roberto Baggio non ha mai voluto che la figlia crescesse con i privilegi economici e così l'ha sempre spronata e incoraggiata a lavorare: "'Ma tanto lei è ricca', dicono anche alcuni ex amici. Ma ricca di cosa? Mi faccio il c..., ho il mio lavoro, mi guadagno i soldi come tutti", ha detto tempo fa Valentina: "Mio padre mi ha cresciuta senza volermi dare privilegi economici, a 16 anni d'estate andavo a lavorare al bar o nei negozi di abbigliamento perché i miei genitori volevano fossimo persone indipendenti e non fosse tutto dovuto per noi".

Mattia, il secondogenito (classe '94), sui social che raccolgono alcuni momenti della sua vita con la famiglia, si definisce "chef per divertimento e per gli amici". Mentre Leonardo, il più giovane di casa Baggio, nato nel 2005 (quindi post ritiro dal calcio giocato), è il più riservato.