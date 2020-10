Roberto Baggio, la foto in campagna con una Panda 4x4 diventa un nuovo spot Fiat

"Ah, da quando Baggio non gioca più..." cantava, sospirando, Cesare Cremonini nella sua 'Marmellata #25', ma su Roberto Baggio sono colati fiumi di inchiostro per raccontare una carriera - e un talento - fuori dal comune. Così come fuori dal comune è stata la sua scelta di fare un passo indietro e uscire dal vortice del clamore mediatico in cui un ex calciatore di quel livello continua a gravitare anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Francesco Totti docet, con ospitate tv e sponsor in fila fuori dalla porta, un film e una serie tv in uscita, e un futuro coi riflettori sempre accesi.

Sono scelte. Quella del Divin Codino - considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio mondiale - è stata per una vita più ritirata e semplice, ad Altavilla Vicentina, il piccolo paese veneto dove vive con la famiglia. Sposato da trent'anni con Andreina Fabbi, dalla quale ha avuto tre figli, Roberto Baggio ama dedicarsi alla terra e alla caccia, come ha svealato la figlia Valentina in una foto pubblicata qualche giorno fa su Instagram, che lo immortala mentre carica una vecchia Panda 4x4 nel suo terreno per poi andare a cacciare. Uno scatto che ha fatto il giro del web e infiammato l'entusiasmo di fan e tifosi, felici di rivederlo e in una situazione così semplice. Ma è accaduto molto di più. La Fiat, infatti, non si è lasciata sfuggire la ghiotta occasione e la foto del campione con una delle auto storiche della casa, è diventata un nuovo spot.

La foto di Roberto Baggio diventa uno spot Fiat

La foto è diventata così virale da arrivare anche sulle scrivanie che contano in Fiat, dove non ci hanno pensato un attimo a trasformare quell'immagine in un nuovo spot. Ed è subito "Il Divin Pandino". "E pensare che volevo solo postare una foto di un momento speciale passato in giardino con mio padre e sono finita per diventare la creativa di un piccolo spot @fiat_it - commenta sui social Valentina Baggio - Grazie a tutti voi per i messaggi stupendi che ci avete inviato, per tutto l'amore che ci arriva ogni giorno e per tutto l'eco (o il casino mediatico) che questa foto ha creato. Tra l'altro mi fa piacere che le mie foto passino completamente inosservate quando c'è papà di mezzo ahahah Grazie di cuore! #TeamPanda #IlDivinPandino".