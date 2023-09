Roberto Bolle innamorato: le foto della vacanza in barca con il fidanzato

Affiatati come il primo giorno Roberto Bolle e il fidanzato Daniel Lee: paparazzati a largo di Capri dai fotografi del settimanale Chi, il ballerino e il designer britannico, ex direttore creativo di Bottega Veneta e oggi a capo di Burberry, sono stati ritratti mentre si rilassano in barca durante uno degli ultimi weekend estivi, tra abbracci e gesti che raccontano di un rapporto ormai solido. I due sono stati in visita a Li Galli, proprio di fronte Capri, poi con altri amici che li hanno raggiunti da Napoli, sono andati a pranzare a Nerano, al ristorante Lo Scoglio.

Roberto Bolle ha sempre tenuto moltissimo alla riservatezza della sua vita privata, tanto da non aver mai rilasciato interviste sulla sua relazione né commentato gli scatti che lo hanno mostrato in compagnia durante i suoi viaggi. Prima di Daniel Lee, 37 anni, il ballerino 48enne è stato legato al chirurgo plastico Antonio Spagnolo.

Di seguito le foto pubblicate dal settimanale Chi