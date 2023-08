Roberto Bolle, le rarissime foto con il fidanzato

Ogni estate Roberto Bolle, 48 anni, porta in scena la magia della danza con il suo Roberto Bolle and Friends. L'ultimo appuntamento era al teatro antico di Taormina, ad assistere al magico show c'era anche il suo compagno Daniel Lee, 37 anni, Designer britannico, ex direttore creativo di Bottega Veneta e oggi a capo di Burberry, apparso per la prima volta al suo fianco tre anni fa.

I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre passeggiavano nel centro storico di Taormina mano nella mano oppure abbracciati. Lo stilista ha raggiunto nella magica città siciliana il ballerino per trascorrere alcune ore insieme prima dello spettacolo. I due sono stati seguiti dai paparazzi fino al loro hotel dove hanno fatto un bagno nella piscina della struttura e poi si sono preparati per lo spettacolo serale. Il giorno dopo i due sono partiti per la meta di quest'estate 2023, lo scorso anno avevano affittato un catamarano e avevano fatto un giro delle isole Eolie, chissà quest'anno dove li porterà il cuore.