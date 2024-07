Roberto Bolle pazzo d'amore: le foto in barca col fidanzato. Poi conosce i genitori di lui

Procede a gonfie vele la relazione tra Roberto Bolle e il suo compagno, Daniel Lee, 37 anni, designer britannico, ex direttore creativo di Bottega Veneta e oggi a capo di Burberry. I due non hanno mai ufficializzato la loro storia, ma ormai non ce n'è neanche bisogno: da quattro anni fanno coppia fissa e durante l'estate, complice il tour di Roberto Bolle and Friends, si godono le bellezze italiane. Nei giorni scorsi, infatti, erano in Costiera amalfitana visto che il danzatore si doveva esibire, il 30 giugno, a Ravello.

Prima e dopo il dovere, però, un po' di relax sia da soli sia in compagnia di alcuni amici. Questo viaggio è stato anche l'occasione per stare in famiglia: per la prima volta, infatti, i genitori e i fratelli di Daniel li hanno raggiunti per prendere parte allo show di Bolle. Già da tempo il danzatore conosce i familiari del compagno, ma essere tutti in vacanza insieme dev'essere stato emozionante.

Mentre Roberto era impegnato con le prove Lee e la family, volata in Italia dalla Gran Bretagna, hanno fatto un giro in barca alla scoperta di acque cristalline e sole caldissimo.