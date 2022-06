La vita privata di Roberto Brunetti "er Patata": dall'amore per Monica Scattini all'arresto per droga

La notizia della morte Roberto Brunetti è arrivata inaspettata poche ore fa. L'attore, conosciuto dal pubblico italiano anche con il soprannome di Er Patata, è stato trovato senza vita nel suo appartamento in zona Tiburtina, a Roma. Da poco aveva compiuto 55 anni e da diverso tempo era lontano dalle scene che anni fa gli avevano dato grande popolarità grazie a film come Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni, Paparazzi di Neri Parenti, Romanzo Criminale, film di Michele Placido sulla Banda della Magliana in cui aveva interpretato il ruolo di Aldo Buffoni.

Una delle ultime apparizioni televisive risale a un anno fa circa, quando, ospite di Pomeriggio Cinque, Roberto Brunetti raccontò dei problemi economici che stava attraversando, dell'attività commerciale che aveva intrapreso ed era stato costretto a chiudere dopo la pandemia, ma anche di qualche problema di salute. Anni fa Brunetti era stato arrestato per problemi di droga anche questi raccontati in tv in un'occasione che lo portò a ricordare anche Monica Scattini, attrice scomparsa nel 2015 che fu sua moglie per 16 anni.

I problemi di droga e l'arresto

Ospite di Barbara d'Urso nel 2019, Roberto Brunetti raccontò della depressione e dei problemi con la droga che negli ultimi anni lo avevano molto afflitto. "Nel 2009 sono stato assolto, era per uso personale" ricordava nel dialogo televisivo con la conduttrice l'attore parlando dei suoi problemi con la giustizia. In seguito la decisione di aprire una pescheria, attività che non andò come previsto e fu costretto a chiudere. I problemi con la giustizia arrivarono anche dopo, quando l'attore fu sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti e venne arrestato. "Mi hanno trovato un po' di erba" disse allora: "La disperazione ti porta a fare delle stupidaggini che uno paga. Mi hanno dato due anni di reclusione, 6 a casa e 6 in carcere. Ho pagato tutto". Alla fine dell'intervista Brunetti riservò un pensiero alla figlia Giulia, nata dal matrimonio con Monica Scattini, e confidò il suo desiderio di tornare a lavorare: "Vorrei ricominciare una nuova vita, voglio essere un buon padre".

Di sopravvenuti problemi economici Roberto Brunetti parlò di nuovo a Pomeriggio Cinque a gennaio 2021, quando spiegò di vivere con il reddito di cittadinanza. "Ogni tanto lo alzano e ogni tanto lo abbassano, perché prendo qualche soldino dal cinema, i diritti di immagine, la SIAE" disse a Barbara d'Urso l'attore, aggiungendo che a seguito di alcuni problemi di salute non era più stato in grado di lavorare. "Ho avuto bisogno di una protesi al ginocchio e di una protesi all'anca. Ho dovuto chiudere la pescheria perché non potevo assolutamente lavorare e non c'era nessuno che potesse farlo per me".

La storia d'amore con Monica Scattini

Roberto Brunetti e Monica Scattini sono stati marito e moglie per 16 anni. Conosciuti nel 1995, decisero subito di andare a vivere insieme nonostante la differenza di età di 10 anni che non fu mai un problema. Poi nel 2011 lui decise di mettere la parola fine alla loro storia. "Lei era una forza" disse l'attore della ex moglie, scomparsa a 59 anni a causa di una malattia, con cui continuava a mantenere i contatti ma non assiduamente. "Mi spiace molto che è venuta a mancare, questo mi spiace moltissimo. Abbiamo vissuto una bella storia insieme, è stato bello stare insieme a lei" disse allora.

Della vita privata attuale di Roberto Brunetti non si conoscevano i dettagli. Stando alle ultime notizie era legato a una donna, la stessa che venerdì sera, intorno alle 22.30, ha dato l'allarme della scomparsa del compagno, poi trovato senza vita.