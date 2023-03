Roberto Cavalli papà a 82 anni: è nato il sesto figlio

Fiocco azzurro in casa Cavalli. Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni. Giorgio è il nome del suo sesto figlio, il primo avuto dalla compagna Sandra Bergman, ex modella svedese di 38 anni a cui è legato dal 2008. A spiegare la scelta di questo nome è Roberto Alessi su Novella 2000, che racconta la telefonata tra lui e lo stilista: "Mi dice commosso: 'L'ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni'".

Il giornalista, molto amico di Roberto Cavalli, continua: "In questa famiglia allargata è arrivato Giorgino, un bambino nato dall'amore, figlio di un mio amico speciale che, anche a un'età in cui per gli altri ogni passione è spenta, vuole ancora amare la vita negli occhi di un bambino. Roberto è un mio amico da trent'anni, la notizia ovviamente mi ha colpito, ma sono con lui e Sandra, soprattutto con Giorgio".

I figli di Roberto Cavalli

Oltre a Giorgio, Roberto Cavalli ha 5 figli, nati da precedenti relazioni. Tommaso e Cristiana, i primi due, avuti dall'ex moglie Silvanella Giannoni, poi Robert, Rachele e Daniele nati dal secondo matrimonio con Eva Duringer. Sull'ultimo arrivato lo stilista non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche, tantomeno ha condiviso foto sui social. Per lui e per la compagna Sandra Bergman è un momento di grande gioia da vivere al riparo da occhi indiscreti, ma purtroppo non dalle critiche. In molti, infatti, hanno già commentato il lieto evento sottolineando l'età dello stilista, "più adatta a fare il nonno che il padre".