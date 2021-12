Roberto Farnesi, il grande rimpianto dopo la nascita della figlia

Sono giorni di gioia assoluta per Roberto Farnesi e Lucya Belcastro, diventati genitori poco più di una settimana fa. Si chiama Mia la prima figlia dell'attore e della sua compagna, fortemente voluta e arrivata a riempire la loro vita.

Il protagonista de Il Paradiso delle Signore, però, ha un grande rimpianto, quello di aver aspettato forse troppo: "Mia madre e le mie tre sorelle non potrebbero essere più felici - racconta in un'intervista a DiPiù Tv - Mia madre ha 82 anni, ha sempre sognato di vedermi diventare padre. Mi dispiace solo che mio padre non ci sia più e che non conoscerà mia figlia. Mi manca ogni giorno e ora che sono papà ancora di più". Farnesi a la fidanzata, legati da sette anni, sognavano da tempo di avere un figlio, ma hanno voluto fare le cose con calma: "Per me era importante dare a Lucya la possibilità di consolidare la sua carriera - spiega ancora l'attore - Si è laureata e nel 2017 ha trovato lavoro presso un grande gruppo automobilistico internazionale". Poi è arrivato il Covid: "Abbiamo preferito passasse la burrasca. A febbraio, quando gli approvviggionamenti dei vaccini sono diventati stabili, ci siamo detti: 'Dai, proviamoci'. E abbiamo avuto fortuna subito".

Chi è Lucya Belcastro, fidanzata di Roberto Farnesi

Lucya Belcastro, nata a Montevarchi, in provincia di Arezzo, nel 1996, lavora in un importante gruppo automobilistico internazionale e non ha alcuna intenzione di debuttare nel mondo dello spettacolo, tenendo anche la sua vita privata lontana dai riflettori. Lei e Roberto Farnesi si sono conosciuti nel 2015 e, nonostante i 25 anni di differenza (52 lui, 27 lei), la differenza d'età non è mai stata d'intralcio, anzi la relazione è diventata ogni giorno più solida, adesso suggellata dalla nascita della loro prima figlia.