Roberto Farnesi ha sposato Lucya Belcastro: il sì al tramonto sull'Isola di Mauritius, le foto

Roberto Farnesi si è sposato con Lucya Belcastro. Il noto attore de Il Paradiso delle Signore ha detto sì su una spiaggia, al tramonto, dell'Isola di Mauritius. I due si sono conosciuti circa 10 anni fa e non si sono mai più lasciati, nel 2021 sono anche diventati genitori di Mia.

Entrambi vestiti di bianco, ma niente di troppo elegante, si sono scambiati le promesse di fronte all'Oceano Indiano. La coppia ha optato per una cerimonia intima, lontana dal trambusto della città: "Questo viaggio è stato soprattutto l'occasione per celebrare in un modo speciale il nostro amore: ci siamo scambiati le promesse in spiaggia, vestiti di bianco, davanti a un tramonto da sogno", hanno rivelato al settimanale Diva e Donna i neo sposi. È stato "un rito simbolico emozionante che darà di sicuro nuova linfa al nostro rapporto", hanno poi aggiunto.

Riguardo alla loro relazione Farnesi ha raccontato: "Una storia così lunga per me è stata un'utopia. Non ci avrei mai pensato né creduto. Ho trovato la donna della mia vita". Da quando è nata la loro bimba non si erano mai staccati, quello sull'Isola di Mauritius è stato il primo coppia dopo tre anni: "È stata dura staccarsi dalla nostra Mia, soprattutto i primi giorni, sia per noi che per la crescita della bambina".

Tra l'attore e Lucya Belcastro ci sono 27 anni di differenza. Lei è nata nel 1996 ad Arezzo, mentre Farnesi nel 1969 a Cascina, in provincia di Pisa. I due si sono conosciti in Toscana grazie ad amici comuni. La differenza d'età per loro non è mai contata e al riguardo Roberto ha dichiarato, qualche anno fa: "Molti colleghi hanno fidanzate o mogli molto più giovani, ma solo io ricevo delle critiche. Forse perché ne ho avuta più di una, ma è un caso: non sono certo andato a cercarle all’uscita di un liceo. Ho avuto anche compagne della mia età o più grandi di me. Non ho mai scartato a priori una persona in base all’età: quando una donna mi piace non le chiedo la carta d’identità, agisco d’istinto".