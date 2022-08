Roberto Farnesi rompe il silenzio sulla morte della madre: "Con lei fino all'ultimo"

Roberto Farnesi parla per la prima volta del lutto che lo ha colpito lo scorso 18 luglio. L'attore ha perso l'adorata mamma Maria Angela Settini proprio nel giorno precedente al suo compleanno e oggi, a distanza di qualche giorno dal triste avvenimento, ha deciso di parlarne in un'intervista.

"Mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale" ha confidato al settimanale Nuovo l'interprete di Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore: "Così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava".

Nonostante il dolore per la morte della madre 83enne, Farnesi non ha lasciato il set della fiction di Rai1, spiegando che per lui la scelta ha costituito una sorta di rispetto verso la madre che era una grande fan della serie. Ad aiutarlo a metabolizzare il lutto la figlia Mia, nata a novembre 2021 dall'unione con la compagna Lucya Belcastro, centro della sua esistenza che proprio a qualche giorno dalla morte della donna è comparso in una foto sui social: "Per fortuna che ci sei te", l'eloquente didascalia.

Roberto Farnesi papà

Roberto Farnesi è diventato papà lo scorso novembre a 52 anni. E proprio in quel momento di gioia assoluta parlò della madre: "Mia madre e le mie tre sorelle non potrebbero essere più felici - raccontò- Mia madre ha 82 anni, ha sempre sognato di vedermi diventare padre. Mi dispiace solo che mio padre non ci sia più e che non conoscerà mia figlia. Mi manca ogni giorno e ora che sono papà ancora di più".

Farnesi e la fidanzata, legati da sette anni, sognavano da tempo di avere un figlio, ma hanno voluto fare le cose con calma: "Per me era importante dare a Lucya la possibilità di consolidare la sua carriera - spiega ancora l'attore - Si è laureata e nel 2017 ha trovato lavoro presso un grande gruppo automobilistico internazionale". Poi è arrivato il Covid: "Abbiamo preferito passasse la burrasca. A febbraio, quando gli approvviggionamenti dei vaccini sono diventati stabili, ci siamo detti: 'Dai, proviamoci'. E abbiamo avuto fortuna subito".