Roberto Farnesi, primo figlio a 52 anni: chi è la giovane (e riservatissima) fidanzata

Roberto Farnesi papà. A 52 anni compiuti l'attore - noto per soap opera e fiction di successo come Centovetrine o Il paradiso delle Signore - aspetta il primo figlio dalla compagna Lucya Belcastro, poco nota al mondo dello spettacolo

In attesa di una femminuccia

Un sogno covato a lungo e che diventa finalmente realtà. L’interprete di Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore ha dato l'annuncio su Instagram, dove si è immortalato proprio sul set mentre indossa un pancione finto. Motivo per cui in un primo momento si è pensato si trattasse di uno scherzo. "La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero", è stata la didascalia a corredo. Poi la conferma di lei, sempre via social: "Presto in tre", ha digitato.

La cicogna porterà una femminuccia e, molto probabilmente, si chiamerà Mia. Il parto è previsto per fine novembre. "Diventare padre è sempre stato un mio grande desiderio - ha dichiarato Farnesi di recente, prima della grande notizia - Il prossimo luglio festeggio 52 anni, io sono nato quando mio padre ne aveva 56. Direi che è arrivato il momento".

Chi è Lucya Belcastro, fidanzata di Roberto Farnesi

Lucya, nata a Montevarchi, in provincia di Arezzo, nel 1996, è studentessa di lingue a Firenze e non ha alcuna intenzione di debuttare nel mondo dello spettacolo, appagata com'è da una vita lontana dai riflettori. Lei e Roberto si sono conosciuti nel 2015 e, nonostante i 25 anni di differenza, la differenza d'età non è mai stata d'intralcio, anzi la relazione è diventata ogni giorno più solida. Oggi il più lieto degli eventi.