Roberto Farnesi papà a 52 anni: "Mi sono scoperto ansioso". E svela il nome scelto per la bimba

Roberto Farnesi aveva annunciato via social che presto sarebbe diventato papà: prima con una foto divertente sul set del Paradiso delle Signore e poi pubblicando su Instagram la foto della compagna, la riservata Lucya Belcastro. Oggi, 1 luglio, era ospite a Pitti Uomo, il salone della moda fiorentino, come testimonial per il brand Jerry Key e ha raccontato a Today.it come si sente a diventare papà a 52 anni.

Farnesi e Belcastro aspettano la piccola Mia: quando nascerà

I genitori, entrambi toscani lui di Cascina (Pisa) lei di Firenze, aspettano una femmina, a confermarlo è lo stesso Farnesi a margine della presentazione della collezione di Jerry Key.

"È una femmina, io sono felicissimo, la mamma avrebbe voluto un maschietto, ma poi dopo aver scoperto il sesso anche lei è contenta. Si chiamerà Mia, anche se poi ad avere l'ultima parola sarà la mamma".

"Beh diventare genitori da grandi ti fa affrontare la situazione diversamente - ha continuato l'attore - Si è più saggi e maturi, si ha una consapevolezza diversa. Io mi sono scoperto molto pauroso, nel senso di ansioso, ho paura che possa succedere qualcosa alla bambina e alla mamma nella gravidanza. Mi hanno detto che è fisiologico, quindi passerà anche perché sennò potrebbe essere un problema" conclude scherzando. La piccola Mia dovrebbe nascere a novembre.

"Essere qui oggi è molto bello, è un bel segnale di ripartenza. Non è caotico come gli altri anni, ma vedo movimento. Sono felice di essere qui con Jerry Kay" ha aggiunto Farnesi.

Farnesi e il vaccino: "Prima ero diffidente"

"Il 22 luglio ho la seconda dose del vaccino e poi se ne riparlerà l'anno prossimo - ha spiegato Farnesi -. Qui a Pitti ci sono molti controlli, si può accedere solo con tampone negativo o green pass. Io prima ero un po' scettico su tutte queste misure di prevenzione, ma poi ho toccato con mano, ho parlato con chi ha avuto il covid e mi sono ricreduto".